Найдите значение выражения: 1) a^5 - 2a^4 +4a^3/a3 - 2a^2 + 4a при а=0,2 2) 16x^2 - 4y^2/2y-4x при х= -0,3: у=1,6 э??о дроби!!!

Алгебра
Найдите значение выражения: 1) a^5 - 2a^4 +4a^3/a3 - 2a^2 + 4a при а=0,2 2) 16x^2 - 4y^2/2y-4x при х= -0,3: у=1,6 э??о дроби!!!
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