Какой способ размножения даёт огромное преимущество новому поколению 5 класс
Биология
Какой способ размножения даёт огромное преимущество новому поколению 5 класс
Ответ(ы):
Гость:
Половой способ размножения. При половом размножении развитие нового существа начинается с единственной клетки, образовавшейся от слияния двух родительских — мужской и женской.Сущность размножения состоит в сохранении не только жизни в целом, но и каждого отдельного вида животных и растений, в организации преемственности между потомством и родительскими существами.
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