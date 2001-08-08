Практическая задача Предприятие общественного питания ОАО «Зеленая линия» ре-ш??ло открыть свои структурные подразделения в регионах. Вам как руководителю следует определить, какие документы необ-ходимы для регистрации филиал...

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В соответствии со СП "Гарант" для создания филиала необходимо: 1)Решение о создании филиала должно быть оформлено документально (например путем составления протокола общего собрания участников (акционеров), протоколом заседания совета директоров либо выпиской из них). Помимо этого, должно быть разработано и принято положение о филиале (представительстве), на основании которого такое обособленное подразделение будет осуществлять свою деятельность ( п. 3 ст. 55 ГК РФ, п. 4 ст. 5 Закона N 14-ФЗ). 2)Принятие решения о создании филиала предполагает также внесение изменений в устав ООО, поскольку в силу п. 3 ст. 55 ГК РФ, п. 5 ст. 5Закона N 14-ФЗ сведения о нем должны содержаться в учредительном документе. Указанные изменения вносятся в устав ООО только на основании решения общего собрания участников независимо от того, кто принял решение о создании обособленного подразделения (п. 4 ст. 12, пп. 2 п. 2 ст. 33 Закона N 14-ФЗ). После внесения изменений в устав они подлежат регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) (пп. "н" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ), п. 5 ст. 5 Закона N 14-ФЗ). Для этого в органы Федеральной налоговой службы (ФНС) по месту нахождения ООО необходимо представить подписанное заявителем уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица по форме Р13002. Кроме уведомления, в органы ФНС представляются решение о внесении изменений в учредительные документы общества, а также изменения, вносимые в учредительные документы общества, или учредительные документы в новой редакции в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением). 3)При внесении изменений в учредительные документы юридического лица регистрирующий орган в срок не более чем пять дней с момента получения указанного уведомления вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ, о чем в письменной форме сообщает юридическому лицу (п. 2 ст. 19 Закона N 129-ФЗ). На основании сведений о филиале, внесенных в ЕГРЮЛ, осуществляется и постановка на учет в налоговых органах российской организации по месту нахождения этого филиала (п. 3 ст. 83 НК РФ). 4)Обществом также назначается руководитель филиала, действующий на основании выданной обществом доверенности (п. 4 ст. 5 Закона N 14-ФЗ). Поскольку руководители филиалов являются наемными работниками общества, то они назначаются на должность и освобождаются от должности единоличным исполнительным органом общества. Этот же орган выдает руководителям филиалов и представительств доверенности, на основании которых они действуют (ст. 40 Закона N 14-ФЗ). Назначение руководителя может быть отнесено уставом ООО к компетенции иных его органов.