Велосипедист, занявший на соревнованиях первое место, проехал дистанцию со средн??й скоростью 40 км/ч. При этом средняя скорость велосипедиста, занявшего последнее место, была всего на 5% меньше. С какой средней скоростью проех...
Математика
Велосипедист, занявший на соревнованиях первое место, проехал дистанцию со средн??й скоростью 40 км/ч. При этом средняя скорость велосипедиста, занявшего последнее место, была всего на 5% меньше. С какой средней скоростью проехал дистанцию велосипедист, пришедший к финишу последним?
Ответ(ы):
Гость:
40:100%=0.4км/ч-1%. 0.4×95%=38км/ч-скорость пос-го вел-да
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