Велосипедист, занявший на соревнованиях первое место, проехал дистанцию со средн??й скоростью 40 км/ч. При этом средняя скорость велосипедиста, занявшего последнее место, была всего на 5% меньше. С какой средней скоростью проех...

Математика

Велосипедист, занявший на соревнованиях первое место, проехал дистанцию со средн??й скоростью 40 км/ч. При этом средняя скорость велосипедиста, занявшего последнее место, была всего на 5% меньше. С какой средней скоростью проехал дистанцию велосипедист, пришедший к финишу последним?

Автор: Гость