Помогите! Какое наибольшее натуральное число удовлетворяет неравенство: 1) n lt; 206/13 2) 324/16 gt; n
Математика
Помогите! Какое наибольшее натуральное число удовлетворяет неравенство: 1) n lt; 206/13 2) 324/16 gt; n
Ответ(ы):
Гость:
Так как натуральное число, имеет вид целого (не дроби). Получаем: 1)Поделим: 206:13≈15,846... То самое наибольшее натуральное число, которое удоволетворяет: Это как можно понять, число 15. 2) Тоже самое здесь: Самое наибольшее натуральное число, удоволетворяющий неравенству: Это как можно догадаться, число 20.
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