Косинус угла при основании р/б треугольника =0,2. Найдите синус угла при вершине треугольника
Алгебра
Косинус угла при основании р/б треугольника =0,2. Найдите синус угла при вершине треугольника
Ответ(ы):
Гость:
Синус угла при вершине равен 0,96.
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