Составить сказку которая начинается так ОДНАЖДЫ ЖИЛА ЦАРИЦА БУКВА Ц В СТРАНЕ ГРАММАТИКИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ

Гость: Гость:

Однажды жила царица буква Ц в стране грамматики. Была она доброй и всегда помогала всем кому нужна была помощь. И вот жил один мальчик ,не любил он букву Ц и хотел он убрать с алфавита. Царица разозлилась на его и наказала. Пока он не полюбит букву Ц не отпустит его из города не послушных детей. Прошло 5лет и начал мальчик учить уроки,много писать и вот он полюбил букву Ц подумал он и сказал а не такая уж и плохая эта буква. Все не послушных детей отпустили. Все жили хорошо и счастливо.Конец