Помогите пожалуйста , номер 940 , 941 !! Срочно

Математика
Помогите пожалуйста , номер 940 , 941 !! Срочно
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Гость:
А =-2+6=4 б =-5*6,4=-32
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