Помогите пожалуйста , номер 940 , 941 !! Срочно
Математика
Помогите пожалуйста , номер 940 , 941 !! Срочно
Ответ(ы):
Гость:
А =-2+6=4 б =-5*6,4=-32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Великая Россия поэтому и зима приходит в разные края в разное время если ты и влад??чество разные сроки Запиши даты Когда зима приходит в вашем кра...
Английский язык
Переведите,пожалуйста,текст с английского языка на русский так,чтобы получился с??язный текст на русском(не отдельно переведенные слова) Буду оче...