Великая Россия поэтому и зима приходит в разные края в разное время если ты и влад??чество разные сроки Запиши даты Когда зима приходит в вашем крае когда уходит
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Великая Россия поэтому и зима приходит в разные края в разное время если ты и влад??чество разные сроки Запиши даты Когда зима приходит в вашем крае когда уходит
Ответ(ы):
Гость:
21 ноября приходит 1 марта уходит г.Москва ул. вешних вод
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