Великая Россия поэтому и зима приходит в разные края в разное время если ты и влад??чество разные сроки Запиши даты Когда зима приходит в вашем крае когда уходит

Окружающий мир

Великая Россия поэтому и зима приходит в разные края в разное время если ты и влад??чество разные сроки Запиши даты Когда зима приходит в вашем крае когда уходит

Автор: Гость