Дано:Sin a=1/2 Найт Cos a, tg a
Геометрия
Дано:Sin a=1/2 Найт Cos a, tg a
Ответ(ы):
Гость:
СosA=1-1/4=3/4=0,75 (или 3/4) tgA = 1/2 : 3/4 =2/3
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