Какие имена существительные называются с существительными общего рода

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Какие имена существительные называются с существительными общего рода
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это такие имена существительные у которых род может быть разным. Например слово сирота. 1) Сережа круглый сирота.  2) Маша круглая сирота. В первом случае род мужской, потому что Сережа - м.р., а во втором случае женский род, потому что Маша - ж.р. Заметь, что род можно определить и по окончанию прилагательного (круглый сирота и круглая сирота). Вот ещё слова общего рода: забияка, левша, непоседа, неряха, тихоня.
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