Какие имена существительные называются с существительными общего рода

Гость: Гость:

Это такие имена существительные у которых род может быть разным. Например слово сирота. 1) Сережа круглый сирота. 2) Маша круглая сирота. В первом случае род мужской, потому что Сережа - м.р., а во втором случае женский род, потому что Маша - ж.р. Заметь, что род можно определить и по окончанию прилагательного (круглый сирота и круглая сирота). Вот ещё слова общего рода: забияка, левша, непоседа, неряха, тихоня.