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Кремний=gt;кремний (4)оксид=gt;барий силикаты
Химия
Кремний=gt;кремний (4)оксид=gt;барий силикаты
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Гость:
Si+O2=SiO2 BaO+SiO2=BaSiO3
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