Это с формулой сокращенного умножения. Помогите пожалуйста даю 15 балов!
Алгебра
Это с формулой сокращенного умножения. Помогите пожалуйста даю 15 балов!
Ответ(ы):
Гость:
(2a-b)(4a²+2ab+b²)+b³=(2a)³-b³+b³=8a³ выражение не зависит от b подставляя a=-2 получим 8(-2)³=-64
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