Чим мені сподобався твір алые паруса
Литература
Чим мені сподобався твір алые паруса
Ответ(ы):
Гость:
Тим що Михайлик дуже добрий і чемний, доброзичливий і кмітливий. Він зріс серед прекрасної природи. Він любить і поважає свою сім`ю. З теплотою і ласкою згадує свого дідуся й бабусю. Михайлик дуже талановита дитина. Він справжній товариш. Вміє дорожити дружбою. Він допомагає батькам по господарству. Є справжнім прикладом для всіх нас.
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