Чим мені сподобався твір алые паруса

Гость: Гость:

Тим що Михайлик дуже добрий і чемний, доброзичливий і кмітливий. Він зріс серед прекрасної природи. Він любить і поважає свою сім`ю. З теплотою і ласкою згадує свого дідуся й бабусю. Михайлик дуже талановита дитина. Він справжній товариш. Вміє дорожити дружбою. Він допомагає батькам по господарству. Є справжнім прикладом для всіх нас.