Составьте шутливый словарик со словами зубочистка,изверг,заморыш ,гастрит,известняк

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Составьте шутливый словарик со словами зубочистка,изверг,заморыш ,гастрит,известняк
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зубочистка это прибор для чистки зуб изверг маленький зверек заморыш морской булыжник гастрит название макарон известняк известный камень
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