Составьте шутливый словарик со словами зубочистка,изверг,заморыш ,гастрит,известняк
Русский язык
Составьте шутливый словарик со словами зубочистка,изверг,заморыш ,гастрит,известняк
Ответ(ы):
Гость:
Зубочистка это прибор для чистки зуб изверг маленький зверек заморыш морской булыжник гастрит название макарон известняк известный камень
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