Если что прошу прощение на одной странице которую я сняла 1 часть текста! Вот 2 часть текста: Будто обрушился бурный каскад, Золотопад , Серебропад... И пусть планета наша вскачь Несется по небу ,как мяч,- Авось земля ...

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Если что прошу прощение на одной странице которую я сняла 1 часть текста! Вот 2 часть текста: Будто обрушился бурный каскад, Золотопад , Серебропад... И пусть планета наша вскачь Несется по небу ,как мяч,- Авось земля от этой тряски Помолодеет, словно в сказке! Задание : Найди и впиши слова, в которых два корня. Обозначь корни в этих словах.

Автор: Гость