Помогите написать мини-сочинение на тему "о чем может думать черепаха"

Гость: Гость:

Черепаха- "хочется сейчас съесть капусты или огурчик. Люблю огурчик. Хм а где же мой хозяин. Эх сейчас, пойду посмотрю в зале... Так ещё чуть чуть и я пройду... Нету. Наверно еще из школы не вернулась.