Помогите написать мини-сочинение на тему "о чем может думать черепаха"
Литература
Помогите написать мини-сочинение на тему "о чем может думать черепаха"
Ответ(ы):
Гость:
Черепаха- "хочется сейчас съесть капусты или огурчик. Люблю огурчик. Хм а где же мой хозяин. Эх сейчас, пойду посмотрю в зале... Так ещё чуть чуть и я пройду... Нету. Наверно еще из школы не вернулась.
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