Cочинение Ha TeMy ""Любимые цветы мамы(Роза)"
Литература
Cочинение Ha TeMy ""Любимые цветы мамы(Роза)"
Ответ(ы):
Гость:
У моей мамы любимый цветок роза. это великолепный цветок . и я решила подарить маме этот необычайно красивый подарок на 8 марта. Я думаю подарок ей понравится
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