Как сделать памятку грибника

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Памятка грибнику... Перед тем, как отправиться в лес, нужно усвоить несколько обязательных правил.✋ 1. Самое грибное время-с середины августа до середины сентября. 2. Лучшее время для сбора-с рассвета до 10-11часов. 3. Желательно собирать грибы в корзину(там они меньше портятся, не ломаются и не мнутся). Лисички и опята можно собирать в мешок. В жестяных и пластмассовых ведрах грибы хуже сохраняются. 4. Нужно собирать столько грибов, сколько сможешь переработать. 5. Нельзя брать старые, особенно трубчатые, так как к вечеру из них будет "каша". 6. Старые грибы можно прикопать. Остатки грибов или старые червивые подберезовики и подосиновики- около берез и осин, белые грибы-на полянах лиственного или хвойного леса, а рыжики- в еловых или сосновых посадках. 7. Если вы долго находитесь в походе, можно подвалять грибы на солнце. 8. Собирать только те грибы, которые хорошо известны. 9. Нельзя собирать грибы переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью. 10. Не собирать грибы вблизи шоссейных дорог, химических комбинатов, действующих и заброшенных шахт, а также вблизи удобряемых сельскохозяйственных полей, на близко к ним расположенных, хорошо проветриваемых лугах. 11. При сборе грибов необходимо обращать внимание на форму гриба, внешнюю окраску, цвет и запах мякоти до и после разреза. Это помогает распознать ядовитый гриб. 12. Не брать в руки грибы, обладающие ядовитыми свойствами. Это правило особенно важно для детей. 13. Если вы оказались на заболоченном участке, можно определить его опасность по растительному покрову. Березовые и еловые леса, ивовые и березовые кустарники-болото старое-безопасное. Хвощ и тростник-много влаги-будьте осторожны! 14. Если кто-то провалился в болото, приближаться к нему нужно только ползком. 15. Если в лесу вас застала гроза, не подходите к высоким отдельно стоящим деревьям, столбам, стогам сена, к металлическим постройкам и линиям элекропередач. Дуб, тополь, ель, сосна притягивают грозу. Не опасны-береза, клен, заросли орешника. 16. Если вы заблудились в лесу, ориентируйтесь по окрестности: Север: 1. Деревья обильно покрыты лишайниками. 2. Кора деревьев грубее. 3. У сосны вторичная(бурая) кора поднимается выше. Юг: 1. На хвойных породах скапливается смола. 2. Ягоды раньше созревают. 3. Крона дерева гуще. 4. Годовалые кольца на пнях шире. Вернуться назад