X^6-X^8 ------------ X^4-X^2

Математика
X^6-X^8 ------------ X^4-X^2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X^6-X^8     x^6(1-x^2)    ------------=---------------= -x^4 X^4-X^2     -x^2(1-x^2)
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