Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
X^6-X^8 ------------ X^4-X^2
Математика
X^6-X^8 ------------ X^4-X^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X^6-X^8 x^6(1-x^2) ------------=---------------= -x^4 X^4-X^2 -x^2(1-x^2)
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
27-5х<70 решите ок давайте решите пажалуйстаааааа
Ответить
Русский язык
Составьте шутливый словарик со словами зубочистка,изверг,заморыш ,гастрит,известняк
Ответить
Физика
Мерой инертности тела является
Ответить
Алгебра
X²+5x+9=0 нужно срочно
Ответить
Русский язык
Если что прошу прощение на одной странице которую я сняла 1 часть текста! Вот 2 часть текста: Будто обрушился бурный каскад, Золотопад , Се...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск