Помогите пожалуйста.подберите прилагательные с противоположным значением. ПУСТЫХ,ДОЛГУЮ,СВЕЖЕЕ, НЕТОЛСТЫЙ
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Помогите пожалуйста.подберите прилагательные с противоположным значением. ПУСТЫХ,ДОЛГУЮ,СВЕЖЕЕ, НЕТОЛСТЫЙ
Ответ(ы):
Гость:
Полных,короткую,сухое,толстый.
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