На поверхности воды в озере расположен источник коротких звуковых сигналов. Приё??ник звуковых сигналов расположен на h = 30м ниже источника на одной с ним вертикали. Отражённый от плоского дна звуковой сигнал регистрируется п...
Физика
На поверхности воды в озере расположен источник коротких звуковых сигналов. Приё??ник звуковых сигналов расположен на h = 30м ниже источника на одной с ним вертикали. Отражённый от плоского дна звуковой сигнал регистрируется приёмником через T = 60мc после его отправки. Определите глубину озера в этом месте. Скорость звука в воде принять равной Ʋ =1500 м/с.
Ответ(ы):
Гость:
T=60мс=0,06с s=vt- прошёл сигнал s=1500*0,06=90(м) hп= (s-h)/2- от приёмника до дна hп=(90-30)/2=30(м) hг=h+hп глубина Hг= 30+30=60(м) Ответ: 60м
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