На поверхности воды в озере расположен источник коротких звуковых сигналов. Приё??ник звуковых сигналов расположен на h = 30м ниже источника на одной с ним вертикали. Отражённый от плоского дна звуковой сигнал регистрируется п...

Физика

На поверхности воды в озере расположен источник коротких звуковых сигналов. Приё??ник звуковых сигналов расположен на h = 30м ниже источника на одной с ним вертикали. Отражённый от плоского дна звуковой сигнал регистрируется приёмником через T = 60мc после его отправки. Определите глубину озера в этом месте. Скорость звука в воде принять равной Ʋ =1500 м/с.

Автор: Гость