Государевыми служилыми людьми "по отечеству" были... Кто? гости пушкари дворян?? казаки Пожалуйста)

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Этот термин появился в 14-м веке, обозначая людей, которые должны нести службу на пользу государства российского, то ли административную, то ли военную. Они делились на пять (если их можно так назвать) категорий. К первой относились те самые служилые люди по отечеству или же - дворяне (ответ "А"). К этой категории относились также бояре, стольники, думные дьяки и некоторые другие сословия.