Государевыми служилыми людьми "по отечеству" были... Кто? гости пушкари дворян?? казаки Пожалуйста)
История
Государевыми служилыми людьми "по отечеству" были... Кто? гости пушкари дворян?? казаки Пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
Этот термин появился в 14-м веке, обозначая людей, которые должны нести службу на пользу государства российского, то ли административную, то ли военную. Они делились на пять (если их можно так назвать) категорий. К первой относились те самые служилые люди по отечеству или же - дворяне (ответ "А"). К этой категории относились также бояре, стольники, думные дьяки и некоторые другие сословия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На поверхности воды в озере расположен источник коротких звуковых сигналов. Приё??ник звуковых сигналов расположен на h = 30м ниже источника на одн...
Химия
Определите среди приведённых ниже соединений, представленных в виде углеродных скелетов гомологи и изомеры и назовите их по международной номенклат...
Русский язык