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А(1.3*10^3)*(5*10^2) решите
Математика
А(1.3*10^3)*(5*10^2) решите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
а) (1.3*10^3)*(5*10^2)=(1,3*5)*(10^3*10^2)=6,5*10^5=650000
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