Произведения Русской народной живописи в 17 веке назывались ?
История
Произведения Русской народной живописи в 17 веке назывались ?
Ответ(ы):
Гость:
Парсунами . Точно,точно,точно
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