1)Составьте пищевую цепь с участием организмов,различающихся по способам питания( цепь должна начинаться с растения);2) Ответьте на вопрос: Зачем живые организмы запасают питательные вещества?
Биология
1)Составьте пищевую цепь с участием организмов,различающихся по способам питания( цепь должна начинаться с растения);2) Ответьте на вопрос: Зачем живые организмы запасают питательные вещества?
Ответ(ы):
Гость:
Водоросли-дафнии-мелкие пресноводные рыбы-окуни-человек Организмы запасают питательные вещества, потому что в неблагоприятных условиях могут воспользоваться ими
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