1)Составьте пищевую цепь с участием организмов,различающихся по способам питания( цепь должна начинаться с растения);2) Ответьте на вопрос: Зачем живые организмы запасают питательные вещества?

Биология

1)Составьте пищевую цепь с участием организмов,различающихся по способам питания( цепь должна начинаться с растения);2) Ответьте на вопрос: Зачем живые организмы запасают питательные вещества?

Автор: Гость