Как вы относитесь к понятию дети и война?
Литература
Как вы относитесь к понятию дети и война?
Ответ(ы):
Гость:
Отрицательно, эти вещи невозможно связать. Детям нужен мир и покой чтобы они выросли нормальными. А война всё может испортить.
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