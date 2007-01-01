Биалогия 8 класс что такое энергоемкость .доклад

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Энергоёмкость — величина потребления энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы.Численным выражением энергоёмкости системы является показатель, представляющий собой отношение энергии, потребляемой системой, к величине, характеризующей результат функционирования данной системы.Часто используются следующие способы расчета энергоемкости:кВт⋅ч/ед. изделия (для электроэнергии); Гкал/ед. изделия (для тепла); т у. т./ед. изделия (для топлива, а также пересчитанного в т у. т. электроэнергии и тепла); затраты на энергию и топливо/выручка предприятия; затраты на энергию и топливо/ВВППоследняя величина, используется для оценки энергетической эффективности национальных экономик. Так, на конец 2009 года энергоёмкость России вдвое выше энергоёмкости Китая и в 2,5—3,5 раза выше, чем в США и странах Европы. В связи с чем было объявлено о намерении снизить к 2020 году энергоёмкость России на 40 % по отношению к 2007 годуЧисленно значение энергоёмкости в некоторых расчетах принимается обратным значению коэффициента полезного использования энергии.