Найти объем водорода если цинк вступал в реакцию с 146 г соляной кислоты содержащий 25% примесей

Химия
Найти объем водорода если цинк вступал в реакцию с 146 г соляной кислоты содержащий 25% примесей
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