Помогите Бурабай көл қазақстанның қай жерінде орналасқан
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Помогите Бурабай көл қазақстанның қай жерінде орналасқан
Ответ(ы):
Гость:
Ақмола облысында орналасқан.
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