Что такое шокпар А .Вид лука В .Сабля С . Копье Д.Дубина Е.меч

История
Что такое шокпар А .Вид лука В .Сабля С . Копье Д.Дубина Е.меч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А .вид лука это згачит шопкар
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вот этот плодородный слой и дал нашей планете жизнь.Нужна в этом тексте где-нибудь запятая?Если нет или да,то почему?
Ответить
Окружающий мир
Расположи в правильном порядке все события из списка: А. Установление власти Зол??той Орды над Русью Б. Нашествие войск хана Батыя В. Распад ...
Ответить
Алгебра
Косинус угла при основании р/б треугольника =0,2. Найдите синус угла при вершине треугольника
Ответить
Русский язык
Какие правила поведения за столом тебе известны? Запиши предложение с однородным?? членами, начав его так: Когда ешь то... СРОЧНО!!
Ответить
Химия
Найти объем водорода если цинк вступал в реакцию с 146 г соляной кислоты содержащий 25% примесей
Ответить