Кто из жителей афин облодл правом участвовать в управлении государством ? кто так??м правом не облолал ?
История
Кто из жителей афин облодл правом участвовать в управлении государством ? кто так??м правом не облолал ?
Ответ(ы):
Гость:
Таким правом обладали лишь граждане данной страны ( в данном случае города) другие люди презжие, рабы не имели права на голосование
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