Найдите sina, если cosa=-3/5 и пlt;аlt;3п/2
Алгебра
Найдите sina, если cosa=-3/5 и пlt;аlt;3п/2
Ответ(ы):
Гость:
Используем формулуsin^2а+cos^2a=1. sin^2a=1-(-3/5)^2=1-9/25=16/25 sina=+-4/5 учитывая,что п<а<3п/2, sina=-4/5
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