Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении Москвы от пол??ков в 1612 году. Кто? Пожарский Кутузов Донской Невский Пожалуйста)

История

Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении Москвы от пол??ков в 1612 году. Кто? Пожарский Кутузов Донской Невский Пожалуйста)

Автор: Гость