Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении Москвы от пол??ков в 1612 году. Кто? Пожарский Кутузов Донской Невский Пожалуйста)
История
Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении Москвы от пол??ков в 1612 году. Кто? Пожарский Кутузов Донской Невский Пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
Пожарский - Русский национальный герой, военный и политический деятель
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