Составь вопросы к рассказу перепёлка
Литература
Составь вопросы к рассказу перепёлка
Ответ(ы):
Гость:
Почему они её похоронили ? Почему собака укусила пересылку ?
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