Зная первые 2 члена геометрической прогрессии 1.6;0.8 найдите следующие за ними четы??е члена. Надо срочно!!!
Алгебра
Зная первые 2 члена геометрической прогрессии 1.6;0.8 найдите следующие за ними четы??е члена. Надо срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Дано: b1=1,6 b2=0,8 Найти: b3,b4,b5,b6 ? bn=b1*q^(n-1) или: b3=b2*q b4=b3*q и т.д. q=b2/b1 q=1,6/0,8=0,5 b3=0,8*0,5=0,4 b4=0,4*0,5=0,2 b5=0,2*0,5=0,1 b6=0,1*0,5=0,05
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