Зная первые 2 члена геометрической прогрессии 1.6;0.8 найдите следующие за ними четы??е члена. Надо срочно!!!

Алгебра

Зная первые 2 члена геометрической прогрессии 1.6;0.8 найдите следующие за ними четы??е члена. Надо срочно!!!

Автор: Гость