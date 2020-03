Впишите пропущенные глаголы: 1. the policeman ........ a scream in the dark. 2. Mara ..... a strange creature at the window. 3. The children ............... back late at night. 4. Tom ................ something to his friend. 5...

Английский язык

Впишите пропущенные глаголы: 1. the policeman ........ a scream in the dark. 2. Mara ..... a strange creature at the window. 3. The children ............... back late at night. 4. Tom ................ something to his friend. 5. Ann .................. a scary feeling when she saw the empty house. Может,количество клеток на что-то влияет?

