В среднем из 1800 садовых насосов, поступивших в продажу, 18 подтекают. найдите вероя??ность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает?
Математика
В среднем из 1800 садовых насосов, поступивших в продажу, 18 подтекают. найдите вероя??ность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает?
Ответ(ы):
Гость:
1)1800/18=100 одна до сто така вероятность
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