В среднем из 1800 садовых насосов, поступивших в продажу, 18 подтекают. найдите вероя??ность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает?

Математика

В среднем из 1800 садовых насосов, поступивших в продажу, 18 подтекают. найдите вероя??ность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает?

Автор: Гость