Скорость течения реки равна 3,1 км/ч,а скорость катера против течения 26,7км/ч Найдит?? собсивеную скорость уатера и его скорость по течению,
Математика
Скорость течения реки равна 3,1 км/ч,а скорость катера против течения 26,7км/ч Найдит?? собсивеную скорость уатера и его скорость по течению,
Ответ(ы):
Гость:
Собственная - 29,8 по течению - 32,9
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