Скорость течения реки равна 3,1 км/ч,а скорость катера против течения 26,7км/ч Найдит?? собсивеную скорость уатера и его скорость по течению,

Математика

Скорость течения реки равна 3,1 км/ч,а скорость катера против течения 26,7км/ч Найдит?? собсивеную скорость уатера и его скорость по течению,

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