Помогите пожалуйста,мне срочно нужно) Когда дует ветер тоже получается необычная мелодия. Перед тоже нужно ставить ,
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Помогите пожалуйста,мне срочно нужно) Когда дует ветер тоже получается необычная мелодия. Перед тоже нужно ставить ,
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Гость:
Надо ставить запятую
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