Тринадцать четырнадцатых умножить на семь двадцать пятых разделить на тринадцат?? двадцать пятых

Математика
Тринадцать четырнадцатых умножить на семь двадцать пятых разделить на тринадцат?? двадцать пятых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0.5 25 и 25 ,13 и 13 сокращаются ,остается семь четырнадцати 
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