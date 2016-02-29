Как вы думаете,кто был заинтересован в устранении с политической сцены П.А.Столып??на? Аргументируйте свой ответ.
Обществознание
Как вы думаете,кто был заинтересован в устранении с политической сцены П.А.Столып??на? Аргументируйте свой ответ.
Ответ(ы):
Гость:
1. Ельцин - он разогнал КПСС и поменял всю промышленность на бумажные ваучеры 2. Горбачёв - он сделал перестройку и ускорение
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