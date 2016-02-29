По АНДРУСОВСКОМУ ПЕРИМИРИЮ 1667 года Киев.... Закончите
История
По АНДРУСОВСКОМУ ПЕРИМИРИЮ 1667 года Киев.... Закончите
Ответ(ы):
Гость:
На два нола переходил к России
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