Барыня Ф.Морозова и княгиня Е.Урусова одверглись преследованию за то, что..
История
Барыня Ф.Морозова и княгиня Е.Урусова одверглись преследованию за то, что..
Ответ(ы):
Гость:
Боярыня Морозова и княгиня Урусова - это родные сестры, которые во времена царствования Алесея Михайловича отказались принимать новую веру и остались в "старообрядчестве", за что и были наказаны. Обе сестры умерли от голода, за что старообрядческой церковью они почитаются святыми. Отвергали реформы Никона
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