Определитель тематику стиха А.А.Фет " зреет рож над жаркой нивой" ?

Литература
Определитель тематику стиха А.А.Фет " зреет рож над жаркой нивой" ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Афанасий Афанасиевич рисует картину не какого-то абстрактного заката. Его пейзаж — истинно русский. Не зря в нем присутствует рожь — растение-кормилец для простого деревенского люда. Бескрайняя равнина — еще один неотъемлемый признак пейзажа средней полосы России. Поэтому жатва хлеба у Фета охарактеризована прилагательным «безбрежный». Перед глазами читателей явственно возникает картина родных бесконечных просторов, ржаного поля, по которому долго-долго можно бежать, раскинув руки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра решите пожалуйста.......
Ответить
Русский язык
Как сделать упр2 стр76 по русскому языку 2кл. авторов с.в. иваова и т.д
Ответить
Литература
Сочинение на тему "Дубровский - «Благородный разбойник»"
Ответить
Математика
2 б) помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Номер 2 помогите пожалуйста
Ответить