Определитель тематику стиха А.А.Фет " зреет рож над жаркой нивой" ?

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Афанасий Афанасиевич рисует картину не какого-то абстрактного заката. Его пейзаж — истинно русский. Не зря в нем присутствует рожь — растение-кормилец для простого деревенского люда. Бескрайняя равнина — еще один неотъемлемый признак пейзажа средней полосы России. Поэтому жатва хлеба у Фета охарактеризована прилагательным «безбрежный». Перед глазами читателей явственно возникает картина родных бесконечных просторов, ржаного поля, по которому долго-долго можно бежать, раскинув руки.