Органами воздушного питания растения можно назвать………… А) хвою сосны Б) вайи ??апоротника В) плодовое тело шампиньона Г) зерновку пшеницы Симбиотические отношения характерны для: А) гриба и водорослей в лишайнике Б) лени...

Биология
Органами воздушного питания растения можно назвать………… А) хвою сосны Б) вайи ??апоротника В) плодовое тело шампиньона Г) зерновку пшеницы Симбиотические отношения характерны для: А) гриба и водорослей в лишайнике Б) ленивца и водоросли В) муравьев и тли Г) зебры и льва
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органами воздушного питания растения можно назвать………… А) хвою сосны Г) зерновку пшеницы Симбиотические отношения характерны для: А) гриба и водорослей в лишайнике В) муравьев и тли
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