Органические вещества

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Органические вещества
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органические соединения, органические вещества — класс химических соединений, в состав которых входитуглерод (за исключением карбидов,угольной кислоты, карбонатов, оксидовуглерода и цианидов). Органические соединения, кроме углерода, чаще всего содержат элементы водород, кислород, азот, значительно реже — серу, фосфор,галогены и некоторые металлы (порознь или в различных комбинациях).
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