Основные источники права

Обществознание
Основные источники права
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Ответ(ы):
Гость:
Источник (форма) права — способ, с помощью которого закрепляются (находят внешнее выражение) нормы права. Некоторые учёные отождествляют источник и форму выражения права, другие проводят между ними разницу, определяя источник как явление, порождающее нормы права, а форму выражения — как некий «контейнер норм», не совпадающий по своей сути с источником. Термин «источник права» также употребляется некоторыми учёными в значении «правовой памятник». Источники права — это то, чем практика руководствуется в решении юридических дел. Под источником позитивного права принято понимать форму выражения государственной воли, направленной на признание факта существования права, на его формирование или изменение.
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