Вычислите 10 класс(Тригонометрия)

Математика
Вычислите 10 класс(Тригонометрия)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
=(tg138°+tg12°)/(1-tg12°*tg138°) = собираем формулу тангенса суммы двух аргументов, получаем  tg(138°+12°)=tg 150°=применяем формулу приведения  tg(180°-30°)= -tg 30°= -1/√3 = -√3/3
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