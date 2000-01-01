Какие различия вы обнаружили в природе западной и восточной австралии?

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По особенностям природных условий (различия в рельефе, климате, растительности) на материке выделяют три природных области - Северную; Западную и Центральную; Восточную Австралию. Северная Австралия занимает пределы субэкваториального климатического пояса. Южная граница проводится по 20° ю.ш. В этой области преобладают плато и низменности, на западе и востоке небольшие площади занимают невысокие горы. Здесь жарко в течение всего года, характерен продолжительный дождливый период. Область пересекает много коротких рек, текущих в основном на север. Значительную часть территории области занимает зона саванн и редколесий на красных и красно-бурых почвах. Среди высоких трав растут эвкалипты, акации, казуарины и бутылочные деревья. В Северной Австралии встречаются животные как саванн, так и лесов. Для саванн типичны страус эму, кенгуру, вомбаты. В более сухих местах водится ехидна, своеобразны вид местности придают причудливые сооружения термитов. В лесах характерны лирохвосты, попугаи, сумчатый медведь коала. В ркеах много крокодилов. Во время дождей у разлившихся водоемов собираются большие стаи птиц. Обширные пространства Северной Австралии почти безлюдны, хотя недра содержат значительные запасы полезных ископаемых, а природные условия благоприятны для тропического земледелия. Эта область сохранила, в основном, первозданный облик природы Австралии и рассматривается чаще всего в качестве примера краткого описания одной из природных областей материка. Западная и Центральная Австралия - область преимущественного распространения тропических пустынь и полупустынь. Лишь небольшие площади на юго-западе занимают субтропические леса, состоящие преимущественно из эвкалиптов. На каменистых россыпях плоскогорий Западной Австралии и на подвижных песчаных грядах Центральной низменности растительности почти нет. В противоположность Африке в пустынях Австралии нет оазисов. Одно из самых сухих и бесплодных мест области и всей Австралии - окрестности оз. Эйр (получили образное название “мертвое сердце Австралии”) Восточная Австралия включает Большой Водораздельный хребет, Австралийские Альпы и восточное побережье материка. Основная часть области находится под влиянием юго-восточных пассатов, приносящих с океана 1000-2000 мм осадков в год. Восточная Австралия - самая лесистая область материка. Однако она плотно заселена, поэтому природа ее сильно изменена человеком. Значительная часть земель распахана, особенно в юго-восточной части Восточной Австралии, наиболее благоприятной по климатическим условиям для жизни населения и занятий земледелием и скотоводством.